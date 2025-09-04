Widerstand gegen Bauprojekt Rechtsstreit um Wohnanlage für Senioren in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht prüft Bebauungsplan

Eine Wohnanlage für Senioren möchte ein Investor aus Neuenhofe neben dem Festplatz Masche in Haldensleben bauen. Dafür hatte der Stadtrat den Bebauungsplan Ende 2024 geändert. Anwohner fürchten dadurch mehr Lärm, Verkehr und Schmutzwasser. Nun beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem Thema.