weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >

  3. Widerstand gegen Bauprojekt: Rechtsstreit um Wohnanlage für Senioren in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht prüft Bebauungsplan

Widerstand gegen Bauprojekt Rechtsstreit um Wohnanlage für Senioren in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht prüft Bebauungsplan

Eine Wohnanlage für Senioren möchte ein Investor aus Neuenhofe neben dem Festplatz Masche in Haldensleben bauen. Dafür hatte der Stadtrat den Bebauungsplan Ende 2024 geändert. Anwohner fürchten dadurch mehr Lärm, Verkehr und Schmutzwasser. Nun beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem Thema.

Von Vivian Hömke 04.09.2025, 18:00
Auf diesem Grundstück neben dem Festplatz Masche möchte ein Investor aus Neuenhofe einen barrierefreien Wohnkomplex mit Tagespflege bauen.
Auf diesem Grundstück neben dem Festplatz Masche möchte ein Investor aus Neuenhofe einen barrierefreien Wohnkomplex mit Tagespflege bauen. Archivfoto: Vivian Hömke

Haldensleben - Im Streit um die geplante Senioren-Wohnanlage neben dem Festplatz Masche in Haldensleben schaltet sich nun das Oberverwaltungsgericht ein.