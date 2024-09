26 junge Pflegefachkräfte erhielten am Montag in Salzwedel ihre Abschlusszeugnisse. 15 von ihnen werden nun im Altmark-Klinikum arbeiten.

Salzwedel/vs. - Die Freude war am Montag groß, als bei einer Abschlussfeier in der Aula des Jahn-Gymnasiums 26 Absolventen der Pflegeschule am Altmark-Klinikum Salzwedel ihre Zeugnisse erhielten. 15 von ihnen beginnen ihre Tätigkeit in den Krankenhäusern in Gardelegen und Salzwedel. Zwei von diesen erreichten den Abschluss mit der Traumnote 1,0. Sie durften sich in das Ehrenbuch der Schule eintragen.

Doppelte Prüfungen

Dabei hatten die Absolventen dieses Jahrgangs besonderen Stress zu bewältigen. Die Schulleiterin, Kirsten Dobbert, sprach von einem „Super-GAU“, als das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts am 10. Juni aufgrund eines Betrugsversuches alle schriftlichen Pflegeprüfungen im Land annullierte und eine Wiederholung der drei Prüfungen anordnete. „Ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie sich ein zweites Mal, ohne zu schimpfen, und großes Tamtam der Situation gestellt haben“, betonte Kirsten Dobbert.

Kursleiterin Jennifer Sperber gab den Absolventen noch einen wichtigen Rat mit auf den Weg: „Wenn Sie Menschen pflegen, stellen Sie sich immer vor, es wären Ihre eigenen engen Angehörigen. Wenn Sie dann mir Ihrer Leistung nicht zufrieden sind, machen Sie es nochmal.“