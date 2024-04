Ein Hamburger baut in Salzwedeler Privathaus Rauschmittel an und wird verurteilt.

Zahlreiche Cannabispflanzen stehen 2024 in einem ehemaligen Kühlhaus in Niedersachsen, das von der Polizei im Rahmen einer Razzia geöffnet wurde. Auch in Salzwedel entdeckten die Ordnungshüter eine Cannabisplantage.

Salzwedel - Ob der Angeklagte mit seiner Cannabisplantage in einem Privathaus in Salzwedel auf die bereits 2022 laufenden politischen Diskussionen zur Legalisierung der Droge reagierte, blieb in diesem Prozess offen. Fest steht: Am 9. Februar 2023 fand die Polizei in seinem Haus in der Hansestadt eine Cannabisplantage mit mindestens 150 Pflanzen.