Die Salzwedeler Stadtverwaltung revidiert sich und bietet an diesem besonderen Datum doch Trauungen an.

Trauungen am 2. Mai 2025 sollen in Salzwedel möglich sein.

Salzwedel/vs. - Den Hochzeitstag kann man(n) oder auch Frau schon mal vergessen. Damit dieses wichtige Datum im Leben nicht so leicht in Vergessenheit gerät und damit für Verstimmungen in der Partnerschaft sorgt, suchen sich Heiratswillige gern einen Termin für die Hochzeit aus, der leicht zu merken und etwas Besonderes im Kalender ist. Im kommenden Jahr hat der 2.5.2025 so eine Zahlenkombination, und das haben viele, die ihre Vermählung planen, auf dem Schirm.

Das Salzwedeler Standesamt hatte ursprünglich für den 2. Mai nächstes Jahr keine Anmeldungen für Trauungen angenommen. „Aufgrund des besonderen Datums und des erhöhten Interesses wurde jedoch am Montag entschieden, dass an diesem Tag doch Trauungen möglich sein werden“, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler. Damit können sich alle, die sich an diesem Freitag das Ja-Wort geben wollen, im Standesamt der Stadtverwaltung anmelden. Das ist unter Telefon: 03901/653 40, -653 41, -653 42 oder -653 43 möglich und gilt auch für jene, die bereist eine Absage erhalten haben, informiert Köhler.