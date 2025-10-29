Vier Generationen Handwerksmeister „60 oder 70 Stunden Arbeit pro Woche, das war keine Seltenheit!“
Malermeister Edgar Benecke aus Diesdorf erinnert sich gern an sein Berufsleben im Familienbetrieb - und er bricht eine Lanze für die Arbeit mit den eigenen Händen.
Aktualisiert: 29.10.2025, 17:20
Diesdorf. - Wenn Malermeister über sein Handwerk spricht, tut er das mit Leidenschaft. Nach fünf Jahrzehnten im Beruf ist der 72-Jährige heute im Ruhestand – und wurde nun mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Magdeburg geehrt. Eine Auszeichnung für ein Lebenswerk, das nicht nur seine eigene Laufbahn, sondern auch die Geschichte einer ganzen Handwerksfamilie würdigt.