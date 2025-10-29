Malermeister Edgar Benecke aus Diesdorf erinnert sich gern an sein Berufsleben im Familienbetrieb - und er bricht eine Lanze für die Arbeit mit den eigenen Händen.

„60 oder 70 Stunden Arbeit pro Woche, das war keine Seltenheit!“

Als Dreijähriger war Edgar Benecke schon mittendrin im Malerbetrieb seines Vaters Siegfried (2. von links)

Diesdorf. - Wenn Malermeister über sein Handwerk spricht, tut er das mit Leidenschaft. Nach fünf Jahrzehnten im Beruf ist der 72-Jährige heute im Ruhestand – und wurde nun mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Magdeburg geehrt. Eine Auszeichnung für ein Lebenswerk, das nicht nur seine eigene Laufbahn, sondern auch die Geschichte einer ganzen Handwerksfamilie würdigt.