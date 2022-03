86 Aktive löschen Brand in Dähre

Sirenenalarm am Sonntag, 27. März, kurz vor 8 Uhr in Dähre: Zwei Autos brennen lichterloh unter einem Carport. Das Feuer greift aufs angrenzende Einfamilienhaus über.

Die Aktiven der Wehren löschten das Elektroauto, das unter dem Carport neben einem Einfamilienhaus in Dähre stand, mit Schaum.

Dähre - Großeinsatz am Sonntagmorgen für die Aktiven der freiwilligen Feuerwehren aus den Regionen Dähre und Diesdorf: 86 Mitglieder rücken mit 16 Fahrzeugen zum Wohngebiet Am Mühlenberg an, um zwei brennende Fahrzeuge unter einem Carport zu löschen. Eines davon ist ein Elektroauto. Die Flammen griffen auf das angrenzende Einfamilienhaus über.

Die im Haus lebende Familie, ein Paar mit zwei Kindern, konnte sich noch vorm Eintreffen der Wehren aus dem Haus retten. Das Gebäude ist unbewohnbar.

Salzwedeler Kameraden wurden nachalarmiert, um von der Drehleiter aus die Dachhaut zu öffnen und dort weitere Brandherde auszumachen, die anschließend gelöscht wurden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Brandermittler der Polizei rückten an, um diese herauszufinden.