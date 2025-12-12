LIVE:
Schüler zeigen musikalische Vielfalt Jahn-Gymnasium präsentiert Konzert voller Talente und Emotionen
Die Musik-Arbeitsgemeinschaft des Salzwedeler Jahn-Gymnasiums führte gleich zweimal ihr „Konzert im Advent“ auf. Solistinnen, Chor und Schulband präsentierten selbstgewählte Pop-Songs und Weihnachtslieder.
Aktualisiert: 12.12.2025, 17:51
Salzwedel. - Die Aula im Jahn-Gymnasium füllt sich am Donnerstag mit neugierigen Eltern und Freunden. Sektgläser klirren. Ein lebhaftes Stimmengewirr ist zu hören. Aus den Boxen swingt lockerer Jazz. Eine Gruppe von Jungs im Technik-Hintergrund taucht die Bühne in warmes Licht.