Die Musik-Arbeitsgemeinschaft des Salzwedeler Jahn-Gymnasiums führte gleich zweimal ihr „Konzert im Advent“ auf. Solistinnen, Chor und Schulband präsentierten selbstgewählte Pop-Songs und Weihnachtslieder.

Die Lehrerinnen des Jahngymnasiums Ina Mai (links) und Sylva Landsmann (rechts) sowie alle beteiligten Jugendlichen des Konzertes im Advent können stolz darauf sein, so tolle Musik auf die Bühne gebracht zu haben.

Salzwedel. - Die Aula im Jahn-Gymnasium füllt sich am Donnerstag mit neugierigen Eltern und Freunden. Sektgläser klirren. Ein lebhaftes Stimmengewirr ist zu hören. Aus den Boxen swingt lockerer Jazz. Eine Gruppe von Jungs im Technik-Hintergrund taucht die Bühne in warmes Licht.