Der AfD-Kreisverband Salzwedel will direkt neben der langjährigen Geschäftsstelle der Linken einziehen. Die Wobau sieht grundsätzlich kein Problem.

Provokation? AfD mietet Parteibüro im gleichen Haus wie Die Linke

Links an der Neperverstraße 47 ist das Büro der Linken in Salzwedel. Rechts will demnächst die gesichert rechtsextreme AfD einziehen.

Salzwedel. - Der Wahlkampf zur Landtagswahl läuft. Alle Parteien bringen sich in Stellung. Auch in Salzwedel. Die AfD will dafür mehr ins Stadtzentrum rücken. Demnächst soll ein neues Büro in Salzwedel eröffnen. Die Adresse steht schon fest. Die gemieteten Räume sind im selben Haus wie die Regionalgeschäftsstelle der Partei Die Linke.