Das Wernigeröder Schloss ist ein Besuchermagnet – erst recht, seit es als Drehort für „Die Schule der magischen Tiere“ diente. Doch die Kinder-Führungen zu Film-Schauplätzen im Bauwerk sind restlos ausgebucht. Welche Trostpflaster es für Fans gibt.

„Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode: Schloss-Touren restlos ausgebucht – diese Gratis-Alternativen gibt es

Seit dem Film „Die Schule der magischen Tiere 2“ verwandelt sich das Wernigeröder Schloss in die „Wintersteinschule“. Drehorte und Requisiten werden bei Führungen gezeigt.

Wernigerode. - Das Schloss Wernigerode ist so beliebt wie nie zuvor: 281.000 Gäste besuchten das Wahrzeichen im Jahr 2025. „Das ist ein neuer Rekord“, berichtet Schloss-Chef Christian Juranek. Nicht ganz unschuldig an der Popularität sind Kinder und Familien, die den Drehort von „Die Schule der magischen Tiere“ erkunden wollen. Doch der Blick in den Veranstaltungskalender sorgt bei Fans derzeit für Enttäuschung.