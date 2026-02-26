Der Programmentwurf der AfD zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt sieht vor, den Kirchen die staatlichen Zuschüsse zu streichen. Das hätte in Salzwedel weitreichende Folgen.

AfD-Angriff auf die Kirchen: Das sind die weitreichenden Auswirkungen in Salzwedel

Joachim Thurn, evangelischer Pfarrer der Sankt-Georgs-Gemeinde Salzwedel, bei einer Predigt. Er zeigt auf, was alles wegfallen würde, wenn die als gesichert rechtsextreme AfD Sachsen-Anhalt ihre Pläne durchsetzen könnte.

Salzwedel. - Wenn es nach der AfD Sachsen-Anhalt geht, sollen die evangelische und die katholische Kirche in Zukunft kein Geld mehr vom Land erhalten. Derzeit gewährt Sachsen-Anhalt diesen rund 43 Millionen Euro jährlich an sogenannten „Staatsleistungen“ – eine wiederkehrende Entschädigungszahlung für die Enteignung und Verstaatlichung zahlreicher Kirchengüter im Jahre 1803. Die AfD hält die Begründung dieser Zahlungen für „absurd“, wie es in ihrem Programmentwurf heißt, den sie am 23. Januar 2026 veröffentlichte.