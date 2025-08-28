Ein aus Westafrika stammender Mann, der in Salzwedel wohnt, musste sich auch wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zuvor war er bereits 22 Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Ein aus Westafrika stammender Mann, der in Salzwedel lebt, hatte mit Drogen gedealt, zu denen auch Cannabis (Foto) gehört. Er ist zu elf Monaten Haft verurteilt worden.

Salzwedel/Stendal. - Ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandels gegen einen aus Westafrika stammenden Mann vor dem Landgericht Stendal ist am Dienstag mit der Verurteilung beendet worden. Das Gericht blieb sehr deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.