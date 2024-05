Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Die Giftmüll-Deponie in Brüchau, in der neben weiteren Stoffen Abfälle aus der Erdgasindustrie entsorgt wurden, taucht öfter in den Schlagzeilen auf. Um die vielen alten Bohrschlammgruben, die sich in der westaltmärkischen Erde befinden, ist es hingegen ruhig geworden. Dabei sind auf einer Gesamtfläche von rund 2.000 Quadratkilometern im Erdgasfeld westliche Altmark von 1968 bis 1990 rund 650 Bohrungen niedergebracht worden.