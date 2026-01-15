Altmark-Klinikum Die Stimmung unter Klinikpersonal ist schlecht
Am Altmark-Klinikum ist die Frustration unter den Mitarbeitern hoch, nachdem das Weihnachtsgeld nicht ausgezahlt wurde und bisher nicht sicher ist, ob das noch passiert.
Aktualisiert: 15.01.2026, 10:35
Salzwedel. - Gibt es am Altmark-Klinikum vermehrt Kündigungen? Dieses Gerücht macht hartnäckig die Runde mit der Befürchtung, dass aufgrund der Personalsituation eine Notlage in der Krankenpflege und der ärztlichen Betreuung eintreten könnte.