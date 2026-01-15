  1. Startseite
  4. Altmark-Klinikum: Die Stimmung unter Klinikpersonal ist schlecht

Am Altmark-Klinikum ist die Frustration unter den Mitarbeitern hoch, nachdem das Weihnachtsgeld nicht ausgezahlt wurde und bisher nicht sicher ist, ob das noch passiert.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 15.01.2026, 10:35
Die Beschäftigten in den Krankenhäusern des Altmarkkreises hoffen, dass sie ihr Geld noch erhalten.
Salzwedel. - Gibt es am Altmark-Klinikum vermehrt Kündigungen? Dieses Gerücht macht hartnäckig die Runde mit der Befürchtung, dass aufgrund der Personalsituation eine Notlage in der Krankenpflege und der ärztlichen Betreuung eintreten könnte.