Altmärkisches Erntefest: Alte Techniken ziehen Besucher in den Bann

Diesdorf - Getreide dreschen, Seile drehen, Wolle und Flachsfäden spinnen – wie die Menschen in früheren Zeiten ohne Maschinen Alltagsdinge herstellten, war beim Altmärkischen Erntefest am 3. Oktober im Freilichtmuseum Diesdorf zu bewundern. Der praktische Einblick in des Leben vorangegangener Generationen übte auf hunderte Besucher eine Faszination aus.