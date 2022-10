Altmarkkreis: Experte warnt vor Gefahren beim Pilzesammeln

Pilzsammler haben derzeit Hauptsaison. Doch nicht alle Pilze kann man bedenkenlos essen. Ein Pilzsachverständiger sagt, was man beim Sammeln beachten sollte.

Salzwedel - Die hohe Zeit der Pilzsammler hat bereits begonnen. Darauf freuen sich viele Pilzfreunde das ganze Jahr über. In Deutschland ist das Pilzesammeln in den Mengen erlaubt, die zum eigenen Verzehr dienen. Das heißt, Sammler dürfen ihren Korb mit einem bis maximal zwei Kilogramm pro Kopf füllen. Der Verkauf der gesammelten Pilze ist in Deutschland jedoch verboten.