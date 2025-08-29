Diese Pflanze, die aktuell blüht, ist ein gefährlicher Einwanderer, denn sie wirkt stark allergen. Auch im Altmarkkreis bedroht sie aktuell die Gesundheit.

Ein Mann im Schutzanzug bekämpft die Beifuß-Ambrosie.

Altmarkkreis. - Die Beifußblättrige Ambrosie, kurz Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), gilt als eine der problematischsten invasiven Pflanzenarten in Deutschland. Aktuell blüht die ursprünglich aus Nordamerika stammende Pflanze und produziert extrem aggressive Pollen, die bereits in kleinsten Mengen schwere allergische Reaktionen auslösen können.