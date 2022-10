Andi Scotland: „Für Menschen mit Rollator ist Salzwedel schwierig.“

Am Rathausturmplatz sprach AfD-Kandidat Andi Scotland mit Salzwedelern über ihre Sorgen. Manches, was ihm dort begegnete, gab ihm zu denken.

Andi Scotland an seinem Wahlkampfstand auf dem Rathausturmplatz am Mittwoch.

Salzwedel - Die Gespräche am Wahlkampfstand von Bürgermeisterkandidat Andi Scotland (AfD) drehten sich am Mittwoch auf dem Rathausturmplatz häufig um das Leben von Senioren in der Hansestadt. Womit sie unzufrieden sind und was Scotland dort sonst noch erlebte, verriet er der Volksstimme.