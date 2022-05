Arendseer Kindertagesstätte: Gesundes Frühstück in Gefahr?

In welche Zukunft der Förderverein der Kindertagesstätte Seeperle steuert, bleibt derzeit offen. Mit der ehrenamtlichen Arbeit eng verknüpft ist das Frühstücksangebot.

Bei mehreren Alltagsprojekten in der Kita Seeperle geht es auch immer wieder um Gesundheit und Ernährung. Der Förderverein leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Arendsee - Bereits im vergangenen Jahr hatte der Großteil des Vorstandes angekündigt, sich von dem Ehrenamt zurückziehen zu wollen. In wenigen Wochen ist es soweit, doch es mangelt an genügend Nachfolgern. Vorsitzende Nadine Schütte machte deutlich, was dies für Konsequenzen hat.