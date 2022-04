Ärger im Bereich Arendsee: Zustand mehrerer Spielplätze in der Kritik

Fehlende und defekte Spielgeräte, abgestorbene Äste in Bäumen sowie bauliche Probleme im Gerätehaus: Es gibt aus Kleinau, Lohne sowie Dessau viele Kritikpunkte. Tenor: Die Arendseer Stadtverwaltung kümmere sich nicht genügend um die Orte.

Draht dringt auf dem Dessauer Spielplatz bereits durch die Kletterseile, genauso wie an der Kletterwand im Hintergrund.

Kleinau - In der Region Kleinau liegt einiges im Argen, daran ließen Einwohner keinen Zweifel. Sie nutzten eine Ortschaftsratssitzung, um ihrem Unmut Luft zu machen. Auch vom Rat gab es jede Menge Kritik in Richtung Arendseer Rathaus. Dies blieb in der Verwaltung nicht unbemerkt.