Ein Salzwedeler ist verärgert über volle Altglascontainer und herumliegende Flaschen. Der neue Entsorger will bei Bedarf weitere Behälter aufstellen.

Ärger über neue Altglascontainer in Salzwedel

Salzwedel. - Der Entsorgerwechsel bei der Sammlung von Altglas zum Beginn des Jahres war vom Kreis im Dezember angekündigt worden. Reibungslos verlaufen ist er in Salzwedel nicht. „Ich habe heute schon den Aufreger des Jahres zu vermelden“, sagte der Salzwedeler Bernd Burkhardt scherzhaft am Lesertelefon. Eigentlich sei es aber gar nicht lustig, dass gerade nach Silvester nur zwei Container am Stellplatz unweit des Kulturhauses stehen. Ringsherum ein Sammelsurium weggeworfener Flaschen, Gläser und weiteren Unrates, erzählt er verärgert.