Artenschutz: Die bedrohten Altmärker

Am 3. März ist der internationale Tag des Artenschutzes. Die Volksstimme fragte welche Tiere in der Altmark besonders bedroht sind.

Altmarkkreis - Der UN World Wildlife Day soll jährlich am 3. März daran erinnern, wie viele Tiere und Pflanzen gefährdet und schutzbedürftig sind – weltweit, aber auch in einzelnen Regionen. Tier- und Naturschützer kämpfen in Deutschland ebenfalls um jede einzelne Art. Die Volksstimme befragte drei Fachleute in der Altmark, welcher Anblick den Menschen hier möglicherweise nicht mehr lange vergönnt ist und was zu tun ist, um den Lebensraum seltener oder aussterbender Arten zu bewahren und was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Zudem benennen sie eine altmarkspezifische „Rote Liste“ der bedrohtesten Arten..