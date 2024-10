Gorleben - Unlängst versicherte Tristan Zielinski, Referent für Standortkommunikation der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung am atomaren Zwischenlager in Gorleben, dass der dort in Fässern zwischengelagerte schwach radioaktive Atommüll, zum Beispiel aus dem Rückbau von Kernkraftwerken, ab 2030 an das dann fertiggestellte Endlager Konrad abgegeben würde. Dies steht nun infrage. Denn die niedersächsischen Landesverbände des Naturschutzbundes (Nabu) und des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) haben gemeinsam mit dem Bündnis Salzgitter am 10. Oktober gegen Schacht Konrad eine Klage beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingereicht.

