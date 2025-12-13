Dadurch, dass die privaten Sammelunternehmen im Altmarkkreis weggefallen sind, werden die Müllgebühren steigen, kündigt die Kreisverwaltung an.

Auch das noch: Altkleider machen Müll teurer

Weil sich Berge von Altkleidern vor Containern auch in Salzwedel stapelten, sind diese jetzt weggeräumt worden. Nun nimmt die Deponie GmbH die Alttextilien an.

Altmarkkreis. - Es wird nicht nur unbequemer, abgelegte Kleidung und andere Textilien im Altmarkkreis loszuwerden. Insgesamt wird die gesamte Müllentsorgung auch teurer, weil nun die kreiseigenen Deponien die Alttextilien sammeln müssen. Dies kündigt auf Anfrage die Pressestelle der Kreisverwaltung an.