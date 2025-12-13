Nach Abzug von Containern Auch das noch: Altkleider machen Müll teurer
Dadurch, dass die privaten Sammelunternehmen im Altmarkkreis weggefallen sind, werden die Müllgebühren steigen, kündigt die Kreisverwaltung an.
13.12.2025, 06:00
Altmarkkreis. - Es wird nicht nur unbequemer, abgelegte Kleidung und andere Textilien im Altmarkkreis loszuwerden. Insgesamt wird die gesamte Müllentsorgung auch teurer, weil nun die kreiseigenen Deponien die Alttextilien sammeln müssen. Dies kündigt auf Anfrage die Pressestelle der Kreisverwaltung an.