Diese Woche ist „Black Week“: Viele Einzelhändler in Salzwedel werben mit teils großzügigen Rabatten. Bringt ihnen das Kunden zurück?

Jeans Fritz in Salzwedel wirbt in der Black Week mit ordentlichen Rabatten.

Salzwedel. - Die Rabattschlacht hat bereits begonnen, obwohl offiziell erst am 28. November der Black Friday ist. In erster Linie tobt sie online. Doch längst profitieren auch die Innenstädte, wie automatisierte Passantenzählungen der Firma hystreet.com in Großstädten ergeben haben. Auch in Salzwedel ist das so, sagen örtliche Einzelhändler.