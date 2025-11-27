Black Week Auf Schnäppchenjagd in Salzwedel
Diese Woche ist „Black Week“: Viele Einzelhändler in Salzwedel werben mit teils großzügigen Rabatten. Bringt ihnen das Kunden zurück?
27.11.2025, 06:00
Salzwedel. - Die Rabattschlacht hat bereits begonnen, obwohl offiziell erst am 28. November der Black Friday ist. In erster Linie tobt sie online. Doch längst profitieren auch die Innenstädte, wie automatisierte Passantenzählungen der Firma hystreet.com in Großstädten ergeben haben. Auch in Salzwedel ist das so, sagen örtliche Einzelhändler.