Deutschlands zweitgrößte Glocke Magdeburgs größte Glocke für den Dom: Finale Schritte vor dem Guss
Countdown für Magdeburgs größte neue Glocke für den Dom: Am Freitag wird die 14 Tonnen schwere „Credamus“ gegossen.
Aktualisiert: 27.11.2025, 10:19
Magdeburg. - In der Glockengießerei Grassmayr im österreichischen Innsbruck wird alles für den großen Moment vorbereitet. Am Freitag, 28. November 2025, wird die größte neue Glocke für den Magdeburger Dom gegossen. Sie wird mit 14 Tonnen Deutschlands zweitgrößte Glocke sein.