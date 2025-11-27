weather wolkig
Countdown für Magdeburgs größte neue Glocke für den Dom: Am Freitag wird die 14 Tonnen schwere „Credamus“ gegossen.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 27.11.2025, 10:19
Die finalen Arbeitsschritte zum Guss von Magdeburgs größter neuer Domglocke. Hier das Aufsetzen der Eingusswanne auf die Glockenform.
Magdeburg. - In der Glockengießerei Grassmayr im österreichischen Innsbruck wird alles für den großen Moment vorbereitet. Am Freitag, 28. November 2025, wird die größte neue Glocke für den Magdeburger Dom gegossen. Sie wird mit 14 Tonnen Deutschlands zweitgrößte Glocke sein.