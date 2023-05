Salzwedel - Viele Kinder in und um Salzwedel scharren schon mit den Füßen – oder vielmehr Schwimmflossen. Endlich wieder baden, ins Becken springen, Spaß mit den Freunden und Abkühlung. Das Warten hat nun ein Ende: 10 Uhr öffnet Sonnabend das Salzwedeler Freibad. Und das zum Sparpreis.

Um den Auftakt der Badesaison gebührend zu feiern, kostet der Eintritt heute nur 1 Euro. „Für alle und jeden“, versichert Stadtsprecher Andreas Köhler. Und offenbar kommt die Freibadsaison zum richtigen Zeitpunkt, die Temperaturen steigen. Für den heutigen Tag soll das Thermometer in Salzwedel die 20-Grad-Celsius-Marke knacken, ehe es Sonntag fast schon wieder auf 30 Grad zusteuert. Damit sind die Voraussetzungen für einen guten Start in die Badesaison gegeben.

Im Video: Schwimmmeisterin Sabine Sturm im Interview über das Schwimmen lernen

Die Altmark Oase in Stendal beteiligt sich am 21. Mai das erste Mal am bundesweiten Tag des Schwimmabzeichens. Mehr dazu im Video.(Kamera: Leon Zeitz / Schnitt: Christian Kadlubietz)