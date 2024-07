Die Eigentümergemeinschaft eines Wohnblocks in Salzwedel hat alle Balkone mit Solarmodulen ausgestattet. Wie es dazu kam und was die Bewohner dazu sagen.

Solarzellen statt neuer Verkleidung - günstiger Sonnenstrom für alle Bewohner in Salzwedel

Balkonkraftwerke zieren einen ganzen Wohnblock an der Hoyersburger Straße in Salzwedel.

Salzwedel - Balkonkraftwerke an Mietshäusern sind in Salzwedel bislang noch eher selten. Da fällt ein Wohnblock an der Hoyersburger Straße ins Auge, bei dem sämtliche Balkone mit Solarzellen ausgestattet sind.