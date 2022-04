Bauhof in Salzwedel zieht bei laufendem Betrieb um

Rewe hat nicht ausgeschlossen, sich auf dem Bauhof-Gelände in Salzwedel anzusiedeln. Doch der Umzug des Betriebs zieht sich in die Länge.

Salzwedel (me) - Ein Rewe-Markt auf dem ehemaligen Bauhofgelände an der Lüneburger Straße – das Unternehmen hatte im Januar nicht ausgeschlossen, dass diese Option für Salzwedel bestehe. Doch noch ist das Gelände nicht frei. Der Umzug des Bauhofes zieht sich seit einem Jahr in die Länge.