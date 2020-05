Telefonbetrüger in Salzwedel probieren eine neue Masche aus: Die eines angeblichen Notars.

Salzwedel (vs) l Im Rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit wurden am 12. Mai in Salzwedel im Dämmchenweg und der Platanenallee Broschüren verteilt, die über Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür aufklären. Im Gespräch mit einigen älteren Herrschaften stellte sich heraus, dass momentan offensichtlich mit einer neuen Masche am Telefon versucht wird, persönliche Daten zu Betrugszwecken zu erlangen. Dabei erfolgten Anrufe von einem angeblichen Notar.

Im Zusammenhang mit derartigen Telefonanrufen rät die Polizei: Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert, sollte das mit Familienangehörigen besprochen werden. Niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben. Im Zweifel unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 anrufen.

Wer bereits Opfer eines Betruges geworden ist, sollte die Tat unbedingt bei der Polizei anzeigen. „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen“, rät die Polizei.

