Tag des Bieres Bier aus der Altmark: Comedian Ingmar Stadelmann kostet sich durch

Bier und Altmark – da passt was zusammen. Doch wie kommen die regionalen Hopfengetränke eigentlich an? Die Volksstimme will es wissen und hat dem gebürtigen Salzwedeler und Wahl-Berliner Ingmar Stadelmann einige regionale Sorten zum Probieren geschickt.