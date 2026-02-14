weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Letzter Buchladen Salzwedels startet neu mit Thalia

Neuer Abschnitt für den Bücherwurm Buchladen startet als offizieller Thalia-Partner

Das Ladengeschäft an der Burgstraße hat sich seit diesem Monat verändert. Inhaberin Wenke Wirth erzählt von frischem Wind und modernen Angeboten.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 16.02.2026, 18:42
Das Geschäft von Wenke Wirth an der Burgstraße ist jetzt Partner von Thalia. Das Angebot an Büchern ist deutlich erweitert.
Das Geschäft von Wenke Wirth an der Burgstraße ist jetzt Partner von Thalia. Das Angebot an Büchern ist deutlich erweitert. Fotos: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Zwischen neuen Bücherregalen steuern die Kunden durch den Laden, während farbenfrohe Dekoartikel noch immer Nischen und Tische füllen. Der Raum ist zugleich vertraut und trotzdem neu. Denn: Der Bücherwurm ist jetzt Thalia-Partner.