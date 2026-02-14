Das Ladengeschäft an der Burgstraße hat sich seit diesem Monat verändert. Inhaberin Wenke Wirth erzählt von frischem Wind und modernen Angeboten.

Das Geschäft von Wenke Wirth an der Burgstraße ist jetzt Partner von Thalia. Das Angebot an Büchern ist deutlich erweitert.

Salzwedel. - Zwischen neuen Bücherregalen steuern die Kunden durch den Laden, während farbenfrohe Dekoartikel noch immer Nischen und Tische füllen. Der Raum ist zugleich vertraut und trotzdem neu. Denn: Der Bücherwurm ist jetzt Thalia-Partner.