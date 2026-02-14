Neuer Abschnitt für den Bücherwurm Buchladen startet als offizieller Thalia-Partner
Das Ladengeschäft an der Burgstraße hat sich seit diesem Monat verändert. Inhaberin Wenke Wirth erzählt von frischem Wind und modernen Angeboten.
Aktualisiert: 16.02.2026, 18:42
Salzwedel. - Zwischen neuen Bücherregalen steuern die Kunden durch den Laden, während farbenfrohe Dekoartikel noch immer Nischen und Tische füllen. Der Raum ist zugleich vertraut und trotzdem neu. Denn: Der Bücherwurm ist jetzt Thalia-Partner.