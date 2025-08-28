Voll besetzt war das Dorfgemeinschaftshaus in Bonese. Hier stellten sich die Bewerber für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt der Gemeinde Dähre vor.

Nach der Vorstellungsrunde durften die Gäste Fragen an die Kandidaten richten.

Bonese. - „Es ist großartig, dass wir eine Wahl aus vier Bewerbern haben“, sagte Anika Vierke, amtierende Ortschefin der Gemeinde Dähre, zu Beginn der Vorstellungsrunde der Kandidaten, die sich am 28. September zur Wahl als Bürgermeister stellen. Der Saal im Boneser Dorfgemeinschaftshaus war am Dienstag voll. Die Bewerber nutzten die Gelegenheit, um sich vorzustellen und die Fragen der Einwohner zu beantworten.