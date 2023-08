Salzwedel - Sorgenfrei und problemlos: So wirkt das Leben Jugendlicher auf nicht wenige Erwachsene. Doch hinter dem Vorhang, der Eltern, Mitschülern und Freunden präsentiert wird, findet sich eine häufig verborgene Welt.

Diese Welt wollen die Schülerinnen Charlotte Höppner, Anabel Fabel und Estefania Thoms sichtbar machen. Gemeinsam mit Filmemacher Paul Hiersche und Aktion-Musik-Azubi Ferdinand Günther soll ein 30-minütiger Kurzfilm entstehen, der die Zuschauer mit in die emotionale Gedankenwelt eines Jugendlichen nimmt.

„Dabei geht es um einen fiktiven 16-Jährigen, der sich mit sich selbst auseinandersetzt“, verrät Paul Hiersche. Ein introvertierter Jugendlicher, wie viele andere seien. Um ihren Charakter zu formen, hätten die Schülerinnen mit vielen Gleichaltrigen gesprochen, ihre Probleme und Sorgen erfragt, die nun in die Rolle einfließen.

Lesen Sie hier: Stadtvilla in Salzwedel sucht Bewohner

Geboren wurde die Idee bei einem Schulprojekt, erzählt Charlotte Höppner. Doch für einen Film habe schlichtweg die Zeit nicht gereicht. Doch der Wille, die Welt der Jugendlichen zu zeigen, war damit geboren. Das Drehbuch sei bereits fertig. Ebenso die Rollenverteilung. Während Paul Hiersche als Filmemacher die Regie übernimmt, wirkt Charlotte Höppner als Produzentin. Anabel Fabel ist für Kostüm und Make-up zuständig und Estefania Thoms als Regieassistentin. Ferdinand Günther wiederum ist der Herr des Tons: „Ich schreibe und komponiere die Filmmusik und sorge bei den Aufnahmen für den Ton.“ Als Auszubildender bei Aktion Musik kann er auf die Technik des Vereins zurückgreifen.

Und das ist nicht unbedeutend, kostet die Produktion doch Geld. Mit Demokratie Leben hat die Gruppe bereits einen finanziellen Unterstützer an Bord. Zudem helfe der Offene Kanal Salzwedel mit seiner Expertise.

Doch das reicht längst noch nicht. Denn, um den Film mit Leben zu füllen, braucht es Darsteller und Komparsen. Und für die Rollenbilder hat die junge Filmcrew klare Vorstellungen. Gesucht wird ein Hauptdarsteller. Egal ob Mädchen oder Junge. Die Person sollte etwa zwischen 15 und 16 Jahre jung sein. Weil der Film mitunter in einer Schulklasse spielt, braucht es Komparsen, die die Mitschüler darstellen. Also etwa 15 bis 20 Jugendliche im selben Alter. Zudem wird ein Darsteller gesucht, der ebenfalls in dem Alter ist und eine Rolle übernehmen wird. Das Alter sollte sich ebenfalls in dem Bereich bewegen.

Brisant: 15-Jährige aus Salzwedel versinkt im Drogensumpf

Weiterhin wird noch eine erwachsene Person benötigt, die in die Rolle der Lehrkraft schlüpft. Dann noch die Eltern des Hauptdarstellers, also eine Frau und ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren, sowie eine Seniorin als Großmutter. Abschließend werden noch zwei Kinder benötigt, um etwas einzusprechen. Hierfür wird ein 6- und 10-jähriges Kind gebraucht.

Wer mitwirken möchte: Am 28. August findet zwischen 16 und 19 Uhr ein Casting im Filmpalast Salzwedel statt. Dort erfahren Interessenten zudem mehr über das Filmprojekt, welches im kommenden Jahr im Filmpalast Premiere feiern soll.

Wer es digital verfolgen möchte: Die Filmcrew hat unter YACE-Films ein Profil auf Instagram erstellt, wo direkt Kontakt aufgenommen und die Schritte verfolgt werden können.