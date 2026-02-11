Die Wohnungsbaugenossenschaft Trawo hat Kontakt zu zwei Besitzerinnen des Hauses Burgstraße 59 aufgenommen. Ziel ist eine Vollmacht aller Erben für den Erhalt des Gebäudes.

Das Haus Burgstraße 59 in Salzwedel mit dem charakteristischen Säulengang sollte abgerissen werden. Jetzt gibt es wieder Hoffnung.

Salzwedel. - Um Haaresbreite wäre es der Abrissbirne zum Opfer gefallen: das jüdische Haus an der Burgstraße 59. Nur der Solidarischen Wohnungsbaugenossenschaft (Trawo eG) ist es zu verdanken, dass es noch steht. Sabine Decker vom Vorstand und ihre Mitstreiter konnten Landrat Steve Kanitz dazu bewegen, den kompletten Abbruch zu stoppen, den das Bauordnungsamt des Kreises aufgrund von Baufälligkeit angeordnet hatte.