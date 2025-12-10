Im CJD Salzwedel bietet das NETZ-Werk Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einen strukturierten Arbeitsalltag mit vielfältigen Tätigkeiten und fachkundiger Begleitung.

Christine Kausch, Gesine Nadler und Stephanie Blümler produzieren Behälter, die später im Krankenhaus eingesetzt werden.

Salzwedel. - Seit 2019 betreibt das Christliche Jugenddorf (CJD) in Salzwedel das NETZ-Werk. Am Gerstedter Weg finden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Arbeit, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung. Dabei bieten die Gruppenleiterinnen den Beschäftigten eine Tagesstruktur, unterstützende Gespräche und Rückzugsräume. Besondere Bildungsangebote, Sport und Musik machen den Tag rund. Mit Herzblut, klaren Regeln und viel guter Laune wächst hier eine lebensfrohe Gruppe zusammen.