Die Polizei musste in der Altmark am Wochenende mehrfach wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen durchgreifen.

Salzwedel/Stendal l Über ihren Twitter-Account meldete die Polizeiinspektion Stendal diverse Verstöße in der gesamten Altmark gegen die geltenden Kontaktverbote, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus erlassen wurden. Mehrfach mussten Polizeibeamte am Sonntag (5. April) Treffen von mehreren Personen auflösen.

Gleich zweimal waren Beamte in Salzwedel gefordert. Dort wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag wegen lauter Musik und Stimmen in die Heinestraße gerufen. Als eine Streife vor Ort eintraf, flüchteten einige Gäste eines Treffens von einem Grundstück. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen geschrieben.

Klare Ansage

Ein deutliche Ansprache und noch einmal eine Erklärung der geltenden Verordnung mussten fünf Personen auf dem Gelände einer Tankstelle an der Thälmann-Straße in Salzwedel über sich ergehen lassen. "Danach verließen die Personen die Örtlichkeit einzeln in unterschiedliche Richtungen", heißt es im Bericht der Beamten.

Im Stendaler Stadtgebiet trafen Polizisten am gleichen Tag auf auf eine Gruppe Jugendlicher, die beim Erkennen der Polizei sofort die Flucht antraten. Einer der jungen Leute war bereits am 3. April von den Beamten bei einer ähnlichen Konstellation erwischt worden. Die Polizei erstellte eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, hieß es.

In Tangermünde lösten Polizeibeamte am Sonntag dann noch eine Gartenparty auf. Vier Frauen hatten sich in einer Gartensparte zum Feiern getroffen. Die Beamten nahmen die Personalien auf und fertigten vier Strafanzeigen an.