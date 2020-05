Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es aktuell keinen Corona-Infizierten mehr. Alle 32 bekannten Fälle sind inzwischen genesen.

Salzwedel (ds) l Alle 32 Menschen aus dem Altmarkkreis Salzwedel, bei denen offiziell eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, sind mittlerweile genesen, teilt die Verwaltung auf der Kreishomepage mit (Stand: 12. Mai). Allerdings befinden sich nach Angaben der Pressestelle noch sechs Menschen in Quarantäne. Auf der Covid-Station am Gardelegener Krankenhaus werden aktuell noch zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion versorgt.

Insgesamt konnten im Kreisgebiet bisher 354 Personen aus der Quarantäne entlassen werden, heißt es weiter. 41 Reiserückkehrer hatten sich bei der Verwaltung gemeldet.

Hinweise

In der Pressemitteilung gibt die Kreisverwaltung weiter Hinweise, wie sich Menschen verhalten sollen, die den Verdacht hegen mit Corona infiziert zu sein. "Nehmen Sie bei einem begründeten Verdacht zunächst telefonischen Kontakt mit Ihrem Hausarzt oder dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst auf und setzen sich nicht in das Wartezimmer", heißt es dort. So könne eine mögliche Ansteckung weiterer Personen verhindert werden. Ein begründeter Verdacht liegt nach Angaben des Kreises insbesondere vor, wenn Personen in einem der Risikogebiete wie Italien oder Österreich waren, oder wenn jemand unmittelbar Kontakt zu einem Infizierten hatte. "Die Symptome, die Patienten entwickeln, ähneln denen einer Grippe. Dazu zählen schweres Krankheitsgefühl, Fieber, Ausschlag und Anzeichen einer Atemwegsinfektion."

In der Kreisverwaltung in Salzwedel ist bei Fragen weiter die Telefon-Hotline 03901 840-790 oder -791 erreichbar.