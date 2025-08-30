weather wolkig
Der Internetauftritt Salzwedel.de war einen ganzen Tag lang lahmgelegt. Grund war eine Cyber-Attacke.

Von Beate Achlles 30.08.2025, 06:00
Computerkriminalität: Anonymer Angriff auf den Weiten des Internets
Computerkriminalität: Anonymer Angriff auf den Weiten des Internets Symbolfoto: imago images/Chris Emil Janßen

Salzwedel - Wer am Mittwoch die Website der Hansestadt Salzwedel aufrufen wollte, schaute in die Röhre: salzwedel.de war vom Vormittag des 27. August bis in die frühen Morgenstunden des 28. August komplett unerreichbar. Der Grund: Unbekannte Angreifer hatten eine sogenannte DDOS-Attacke auf den Internetserver gestartet, also den Rechner, auf dem die Seite gespeichert ist.