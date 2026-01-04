Dähres neuer Bürgermeister Jan Meine zieht Bilanz für das vergangene Jahr und beschreibt, wie Kommunikation, Beteiligung und Gemeinschaft 2026 in seiner Gemeinde gestärkt werden sollen.

Dähres neuer Bürgermeister lässt sich in die Karten gucken

Jan Meine ist seit dem 3. November Bürgermeisterder Gemeinde Dähre.

Dähre. - Jan Meine ist erst gut zwei Monate Dährer Bürgermeister, doch er hat die wichtigen Themen in der Gemeinde bereits vorab verfolgt und blickt im Gespräch mit Volksstimme-Mitarbeiter Marco Heide auf 2025 zurück und auf 2026 voraus.