Ein 47-Jähriger wurde wegen bandenmäßigen Handels mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.

Ein Salzwedeler wurde zu fast sechs Jahren Haft verurteilt. Er war jahrelang Moderator auf Plattformen für Pädophile im Darknet.

Salzwedel/Stendal. - Wegen des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte muss ein 47 Jahre alter Mann aus Salzwedel für fünf Jahre und zehn Monate in Haft. Das Urteil der Großen Strafkammer 1 des Landgerichts Stendal fiel ein Jahr höher aus als von der Staatsanwaltschaft beantragt.