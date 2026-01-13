Urteil am Landgericht Stendal Darknet-Ermittlungen führen zu Haftstrafe für „Prometheus“
Ein 47-Jähriger wurde wegen bandenmäßigen Handels mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.
13.01.2026, 06:30
Salzwedel/Stendal. - Wegen des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte muss ein 47 Jahre alter Mann aus Salzwedel für fünf Jahre und zehn Monate in Haft. Das Urteil der Großen Strafkammer 1 des Landgerichts Stendal fiel ein Jahr höher aus als von der Staatsanwaltschaft beantragt.