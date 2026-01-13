weather bedeckt
  4. Urteil am Landgericht Stendal: Darknet-Ermittlungen führen zu Haftstrafe für „Prometheus“

Ein 47-Jähriger wurde wegen bandenmäßigen Handels mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.

Von Günther Tyllack 13.01.2026, 06:30
Ein Salzwedeler wurde zu fast sechs Jahren Haft verurteilt. Er war jahrelang Moderator auf Plattformen für Pädophile im Darknet.
Ein Salzwedeler wurde zu fast sechs Jahren Haft verurteilt. Er war jahrelang Moderator auf Plattformen für Pädophile im Darknet. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Salzwedel/Stendal. - Wegen des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte muss ein 47 Jahre alter Mann aus Salzwedel für fünf Jahre und zehn Monate in Haft. Das Urteil der Großen Strafkammer 1 des Landgerichts Stendal fiel ein Jahr höher aus als von der Staatsanwaltschaft beantragt.