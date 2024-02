Darts fliegen in Dähre

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dähre - Kaum eine Sportart boomt in Deutschland aktuell so stark wie Dart. Etwa zwei Millionen Menschen verfolgten Anfang Januar in der Bundesrepublik das WM-Finale. „In zehn Jahren wird Dart hinter Fußball zu den großen Sportarten gehören“, ist sich Sascha Balzereit, Mannschaftskapitän von Dart-Sport Altmark Power Dähre, sicher.