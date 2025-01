Mehr als 30 Jahre lang hat der Salzwedeler Wolfgang Müller Alltagsgegenstände aus DDR-Zeiten zusammengetragen. Nun will der 71-Jährige seine private Sammlung abgeben.

Wolfgang Müller vor einer DDR-Flagge in seinem DDR-Museum in Salzwedel.

Salzwedel. - Wolfgang Müller will sein privates DDR-Museum in Salzwedel auflösen und sucht nun nach einem würdigen Nachfolger für seine umfangreiche Sammlung. Auf rund 350 bis 400 Quadratmetern hat der Sammler über mehr als 30 Jahre eine große Menge an Alltagsgegenständen aus DDR-Zeiten zusammengetragen.