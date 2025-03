Salzwedel - Von den Mietshäusern an der Uelzener Straße, wo in Salzwedel viele Senioren leben, ist es ein gutes Stück zu gehen, bis man am Kaufland ankommt, um seine Lebensmitteleinkäufe zu tätigen. Es ist der einzige verbliebene Supermarkt in dieser Gegend der Stadt, weshalb vielen älteren Menschen kaum etwas anders übrigbleibt, als die Strecke, die je nach Wohnort anderthalb Kilometer und mehr betragen kann, irgendwie zu überwinden. Wer weder Auto noch Fahrrad fährt, sich kein Taxi leisten oder den Rufbus nutzen möchte, geht zu Fuß. Und das kann zur Herausforderung werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.