Kindheitserinnerung oder Ekelgericht? Sebastian Lege macht um „Tote Oma“ einen Bogen – es sei denn, Sternekoch Robin Pietsch serviert ihm den DDR-Klassiker. Warum der Wernigeröder für seinen Kollegen trotzdem so schnell nicht mehr kochen möchte.

Kompliment für Wernigerodes Sternekoch Robin Pietsch (links): TV-Koch Sebastian Lege lobt dessen "Tote Oma"-Rezept, obwohl ihm das Gericht normalerweise nicht schmeckt.

Wernigerode. - An diesem DDR-Klassiker scheiden sich die Geister: „Tote Oma“. Für die einen ist das Gericht eine Kindheitserinnerung zum Essen, bei anderen dreht sich beim Anblick – und Geruch – der Magen um. Zu Letzteren gehört TV-Koch Sebastian Lege. Mit einer Ausnahme: Die „Tote Oma“ von Robin Pietsch sei „richtig gut zubereitet“. Der Wernigeröder Sternekoch verrät, was sein Geheimnis dahinter ist.