Deutscher Schulpreis 2022: So hat die Lessing-Ganztagsschule abgeschnitten

Die Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel gehört zu den 15 besten Schulen in Deutschland. Bei der Preisverleihung des Deutschen Schulpreises in Berlin gab es viel Lob und für die Daheimgebliebenen ein Wechselbad der Gefühle.

Salzwedel - Gebannt sitzen die Schülerinnen und Schüler der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel in der Aula. Ihre Aufmerksamkeit ist auf einen Livestream gerichtet, der an die Aulawand projiziert wird. Dieser überträgt in Echtzeit die Verleihung des Deutschen Schulpreises 2022. Die Schüler fiebern am 28. September mit und drücken ihrer Schule die Daumen.