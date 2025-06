Fremdenfeindlichkeit Diskriminierung in Salzwedel: Banken verweigern Asylbewerbern Konten

Wer sich rechtmäßig in der EU aufhält, hat in der Regel einen gesetzlichen Anspruch auf ein Basiskonto bei der Bank. Kreditinstitute in Salzwedel verweigern dies Asylbewerbern jedoch.