In feierlichem Rahmen erhielten die Schüler des Abschlussjahrganges des Salzwedeler Jahn-Gymnasiums ihre Abiturzeugnisse in der Salzwedeler Mönchskirche.

Salzwedel - vs

Erfolg sei die Summe aus dem Wollen und Können. Diese Worte wählte der Schulleiter des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Ralf Hoppstock, als er in seiner Rede an die Abiturienten am vergangenen Sonnabend über ihren persönlichen Erfolg sprach. „Nach herausfordernden Abiturprüfungen“, so schätzte Gymnasiallehrer Sebastian Klopp ein, hielten die insgesamt 56 Schülerinnen und Schüler nun stolz ihre Zeugnisse in den Händen.

Herausragende Leistungen gewürdigt

Die Salzwedeler Mönchskirche sowie die Musik von Orgel, Trompete und der Schulband boten für die festliche Zeugnisübergabe wieder eine eindrucksvolle optische und akustische Kulisse für die feierliche Zeremonie.

Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler, die auf der Bühne ihre Zeugnisse entgegennahmen, von stolzen Eltern, Verwandten und Freunden. Von ihnen und auch von ihren Lehrern wurden sie mit Applaus und Jubelrufen gefeiert. Herausragende Leistungen wurden während der Veranstaltung mit Preisen und Auszeichnungen von Vereinen und Stiftungen gewürdigt.

Besonders stolz ist die Schule darauf, dass in diesem Jahr mit Jannes Laukert, Max Bombik und Klara Taege gleich drei Gymnasiasten ihr Abitur mit der Traumnote Note 1,0 abge- schlossen haben. Die Veranstaltung endete mit dem feierlichen Auszug der Abiturienten, die dann Glückwünsche von Familie, Freunden und Lehrern entgegennahmen.