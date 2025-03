Die einstige Grenztruppen-Kaserne in Bonese soll nicht als tierheimähnliche Einrichtung genutzt werden. So hat es der Rat Dähre festgelegt. Doch es kommt wohl anders.

Bonese. - Die Stimmung in Bonese und im Dährer Gemeinderat ist ziemlich eindeutig. Eine große Mehrheit möchte die Tierschützer von der Hellhound Foundation nicht in der ehemaligen Grenztruppen-Kaserne haben. Grund: Mit der Stiftung kämen auch auffällige Hunde nach Bonese. Tiere, an die sich normale Tierheime nicht rantrauen.