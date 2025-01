Salzwedel/be. - Einen unruhigen Abend hatte ein Ehepaar aus Arendsee am 20. September 2023. Ein lautes Poltern zeigte an, dass jemand Steine gegen die Balustrade ihres Balkons warf. Schlimmer noch: Als das Paar den Balkon betrat, um zu schauen, was da los war, flogen die Steine weiter und verfehlten einen der Ehepartner nur knapp, wie die Staatsanwältin diese Woche bei der Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Salzwedel vortrug.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.