Das Leben in den Dörfern und Städten im Altmarkkreis Salzwedel wird erst durchs Ehrenamt lebendig. Die Bürgerpreise sind am 17. Juni verliehen worden.

Salzwedel - Sieben Frauen und fünf Männer sind für den Bürgerpreis, den der Altmarkkreis Salzwedel, die Sparkasse Altmark West und die Volksstimme gemeinsam ausloben, nominiert worden. Sie alle engagieren sich für andere. Online und per Coupon konnte für die Kandidaten abgestimmt werden. Doch wer sind die Sieger? Dieses Geheimnis wurde am 17. Juni während einer Festveranstaltung im Garten der Kreismusikschule in Salzwedel gelüftet.

In der Kategorie Powerfrau ging der begehrte Pokal an Nancy Apmann aus Jahrstedt. Die Ur-Altmärkerin ist Vorsitzende des Vereins Junge Gesellschaft. Ihr Wunsch: Gemeinsam etwas im Dorf zu organisieren. Bärenleier, Osterfeuer, Mai- und Weihnachtsbaumaufstellen gehören ebenso dazu wie Spontan-Events, die Jung und Alt zusammenbringen. Auch in der Corona-Zeit war sie sehr ideenreich, damit im Ort weiter was los ist, trotz der Einschränkungen.

In der Kategorie Alltagshelden freute sich Sigurd Lüchow aus Dülseberg über die besondere Auszeichnung. Sein Herz schlägt für den Diesdorfer Sportverein 1873. Dort begann er bereits in der ersten Klasse mit dem Fußballspiel, wechselte später zum Handball, engagiert sich heute als Trainer und seit vielen Jahren als stellvertretender Vorsitzender. Momentan feiert der Verein sein 150-jähriges Bestehen: Sigurd Lüchow bringt sich bei der Organisation aktiv mit ein.

Die meisten Stimmen in der Kategorie Lebenswerk gingen an Günter Lüdecke aus Klötze. Auch er ist sportlich unterwegs, erst als Radfahrer, dann als Gewichtheber und seit 1980 als Kraftsportler. Er hat nicht nur selbst unzählige Titel wie den Weltmeistertitel im Kraftdreikampf in seiner Altersklasse 2008 und Medaillen geholt, sondern mit seinem sportlichen Ehrgeiz viele Nachwuchssportler angesteckt, die hart trainieren, um in seine Fußstapfen treten zu können.